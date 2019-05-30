رياضة | الكشف عن سر رفض نجوم برشلونة التعاقد مع جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سر رفض نجوم برشلونة التعاقد مع جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت أول أزمة بين الفرنسي جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد ونجوم برشلونة بعد ارتباط اللاعب بالانضمام للبرسا في الصيف المقبل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس عن سر رفض بعض نجوم برشلونة، تعاقد النادي مع الفرنسي أنطوان جريزمان من اتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إنه غير حقيقي رفض كل لاعبي برشلونة قدوم جريزمان لكن هناك البعض مع الصفقة والآخر ضد انضمام الفرنسي لصفوف البارسا في الميركاتو الصيفي.

وتابعت الصحيفة أن نجوم برشلونة يعلمون بأن جريزمان من أفضل اللاعبين في العالم وصرح بعض نجوم البارسا حول ذلك منهم الكرواتي إيفان راكيتيش الذي قال إنه معجب بالفرنسي وهو لاعب من طراز عالمي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي برشلونة يعتقدون بأن برشلونة يحتاج للاعب هداف في الفترة المقبلة بسبب مشكلة قلة التهديف التي يعاني منها البارسا.

وكان جريزمان أعلن في الأسابيع الماضية رحيله عن أتلتيكو مدريد بعد 5 سنوات ويملك عروض من برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

ويستطيع أي فريق ضم الفرنسي في يوليو المقبل مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.