رياضة | برشلونة يعرض مهاجمه للبيع

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استقر نادي برشلونة الإسباني على فتح باب الرحيل أمام واحد من مهاجميه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة ينوي الاستغناء عن خدمات البرازيلي مالكوم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن مالكوم يملك عدة عروض من أرسنال وتوتنهام وانتر وبوروسيا دورتموند بالرغم من قلة مشاركته مع برشلونة في الموسم المنصرم.

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وتابعت الصحيفة أن برشلون يعتقد بأنه يستطيع الحصول على 50 إلى 60 مليون يورو نتيجة بيع مالكوم في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي يريد الرحيل عن برشلونة بعد موسم بصفوف البارسا لقلة المشاركة تحت قيادة إرنستو فالفيردي.

وأوضحت الصحيفة في نهاية تقريرها بأن برشلونة يضع الثنائي كارليس بيريز وأبيل رايز، ثنائي لاماسيا كبدلاء لمالكوم في صفوف البارسا بالموسم المقبل.

وكان مالكوم انضم لبرشلونة من بوردو الفرنسي في الصيف الماضي مقابل 41 مليون يورو.