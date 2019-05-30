انت الان تتابع تفاصيل خبر هل ينتقل قائد ريال مدريد إلى الدوري القطري؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 06:51 مساءً - قالت صحيفة "الوطن" القطرية إن أحد أندية دوري نجوم قطر دخل في مفاوضات جادة مع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد؛ من أجل التعاقد مع قائده المخضرم سيرجيو راموس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة القطرية، نقلاً عن مصدر موثوق، لم تسمّه، أن إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز عقدت جلسة مع مسؤولي النادي القطري بحضور قائد الفريق الأول ومدير أعماله.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مبدئياً على إتمام الانتقال بين الناديين الإسباني والقطري، مشددة في الوقت ذاته على أن المشاورات لا تزال مستمرة فيما يتعلق بتفاصيل العقد؛ كقيمة الانتقال ومدته وقيمته.

ولفتت إلى أن النادي الملكي، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا (13 لقباً)، لا يُمانع رحيل مدافعه الصلب (33 عاماً)؛ وذلك من أجل الاستفادة مادياً من قيمة انتقاله بدلاً من التفريط به مجاناً مع اقتراب عقده من الانتهاء.

Advertisements

وأكدت الصحيفة القطرية أن المفاوضات تجري بسرية تامة، وتعززها رغبة اللاعب في الرحيل عن قلعة "سانتياغو برنابيو"، خاصة تلك التقارير التي أشارت إلى قرب انتقاله إلى أحد الأندية الصينية، لكن الرئيس بيريز رفض الموافقة على طلبه بالمغادرة.

وفي حال تمت الصفقة بنجاح فإن راموس سوف يلتحق بنجوم بارزين ينشطون في الدوري القطري؛ على غرار مواطنه غابي (السد)، والهولندي ويسلي شنايدر (الغرافة)، والكاميروني صامويل إيتو (نادي قطر)، وغيرهم.

يشار إلى أن النادي الملكي تعاقد مع راموس، صيف عام 2005، ولعب منذ ذلك الوقت أكثر من 600 مباراة رسمية في مختلف البطولات والمسابقات، علماً أن عقده الحالي ينتهي صيف 2021.

وحصد راموس مع الكتيبة المدريدية 20 لقباً متنوعاً؛ دوري أبطال أوروبا (4)، وكأس العالم للأندية (4)، وكأس السوبر الأوروبي (3)، والليغا (4)، وكأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (3).