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شكرا لقرائتكم خبر عن براعم 2011 بنادي الزمالك يتوج ببطولة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مباراة حماسية وأمسية رمضانية فاز براعم نادي الزمالك بالبطولة التي نظمها النادى خلال شهر رمضان المعظم، تحت إشراف المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، برعاية المستشار أحمد جلال، نائب رئيس النادى، وصعد براعم الزمالك للدور النهائى على حساب فريق النوبة أسوان ولعب مباراته النهائية مع المختلط في مباراة انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبى وانتهت بنتيجة 3- 1 لصالح الزمالك، أدار المباراة الكابتن عادل حميدو بحضور جماهيرى كبير.
ومثل فريق الزمالك في حراسة المرمى «محمد فتحى، في قلب الدفاع، محمد عبدالرحيم وياسين لطفى وفى منتصف الملعب أحمد حسن ومحمد أحمد اللذان لعبا دورًا كبيرًا في حصول الفريق على البطولة، ولعب الفريق بمهاجم صريح وهو اللاعب الموهوب كريم فتحى، تحت إدارة فنية من جانب الكابتن محمد جمال».
ومثل الفريق الحاصل على المركز الثانى كلا من «يوسف أبوشقرة ومحمد خالد ومحمد على وحمزة خالد وتيمور ولؤى» وظهروا جميعًا بأداء أكثر من رائع.
انتهت البطولة باحتفالية تسلم الفريق الفائز خلالها ميداليات وشهادات تقدير، كما حصل اللاعب أحمد حسن على كأس أحسن لاعب بالمباراة، وكريم فتحى على كاس أحسن مهاجم، ومحمد عبدالرحيم على أحسن لاعب مهارى، وياسين لطفى على أحسن أخلاق رياضية، وكريم مصطفى على هداف الفريق، ومحمد أحمد على رجل المباراة.
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