شكرا لقرائتكم خبر عن جدل بعد إعلان القائمة الأولية لمنتخب الأفيال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الجدل داخل الوسط الكروى الإيفوارى عقب إعلان إبراهيما كمارا، المدير الفنى لمنتخب الأفيال، القائمة الأولية التى ضمت 27 لاعبا تتقلص إلى 23 لاعبا تخوض منافسات أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل إلى 19 يوليو المقبل، وعاد المهاجم ويلفريد بونى إلى تشكيلة أولية لساحل العاج فيما غاب عنها الجناح الشهير جرفينيو.

وطالبت الجماهير بعودة جرفينيو، لاعب أرسنال الإنجليزى سابقا، بعد ظهوره مع فريقه بارما الإيطالى فى الموسم الماضى.

وعبر جرفينيو (32 عاما) عن رغبته باللعب مجددا مع منتخب «الأفيال» والذى أحرز معه اللقب القارى فى 2015. وقال فى ديسمبر الماضى لموقع جول. كوم: «لا أفكر بعد فى اعتزالى دوليا. بمقدورى تقديم المزيد للمنتخب وأنا فخور دوما بحمل ألوانه».

لكن المدرب إبراهيم كمارا استبعد جرفينيو من تشكيلة أولية ضمت 27 لاعبا لأنه يمتلك «لاعبين بنوعية مرتفعة» على الجناحين على غرار نيكولا بيبى، ماكسويل كورنيه وماكس جراديل، ولا يريد «تكديس لاعبين بمزايا مشابهة».

وفى المقابل، حقق بونى، البالغ 30 عاما والمتوج أيضا بلقب 2015، عودة غير متوقعة بعد انتقاله الشتاء الماضى من سوانسى سيتى الإنجليزى إلى العربى القطرى على سبيل الإعارة.

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وشرح كمارا «أسلوبه يعجبنى لأنه لاعب يمنحنا الخيارات فى قلب الملعب ويمكنه اللعب كنقطة ارتكاز خصوصا وظهره إلى المرمى»، ومن الغيابات المتوقعة، قلب الدفاع اريك بايى المصاب بركبته فى نهاية إبريل مع مانشستر يونايتد الإنجليزى.

وستعلن التشكيلة النهائية من 23 لاعبا فى التاسع من يونيو.

ويستهل المنتخب تحضيراته للبطولة اليوم فى شانتيى شمال العاصمة الفرنسية باريس. ويخوض مواجهة ودية مع جزر القمر فى 7 يونيو فى بولونى سور مير فى شمال فرنسا، وفى دور المجموعات من البطولة القارية تلعب ساحل العاج مع جنوب أفريقيا والمغرب وناميبيا.

فيما يأتى التشكيلة: لحراسة المرمى: سيلفان جبوهوو (مازيمبى الكونغولى الديمقراطى)، على بدرة (فرى ستايت ستارز الجنوب إفريقى)، إليعيزر تابيه إيرا (سان بيدرو)، عبدالكريم سيسى (أسيك ميموزا)، وفى الدفاع: سيرج أورييه (توتنهام الإنجليزى)، مامادو باكايوكو (ريد ستار الفرنسى)، وونلو كوليبالى (أسيك ميموزا)، عبدولاى بامبا وإسماعيل تراورى (أنجيه الفرنسى)، ويلفريد كانون (أدو دن هاج الهولندى)، سيمون ديلى (سلافيا براج التشيكى)، شيخ كومارا (الوداد المغربى).

وفى الوسط: فرانك كيسييه (ميلان الإيطالى)، سيرى ديى (نوشاتيل السويسرى)، جان فيليب جبامان (ماينتس الألمانى)، جان ميكايل سيرى (فولهام الإنجليزى)، إبراهيم سنجاريه (تولوز الفرنسى)، فيكتوريان انجبان (ميتز الفرنسى)، إسماعيل ديوماندى (كاين الفرنسى)، وفى الهجوم: جوناثان كودجيا (استون فيلا الإنجليزى)، ماكس آلان جراديل (تولوز الفرنسى)، نيكولا بيبى (ليل الفرنسى)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزى)، ماكسويل كورنى (ليون الفرنسى)، روجيه أسالى (يونج بويز السويسرى)، ويلفريد بونى (العربى القطرى)، يوهان بولى (ساينت تروند البلجيكى).