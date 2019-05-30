رسميا.. راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد

وقال راموس، خلال المؤتمر الصحفي: "أود أن أنهي جميع الشائعات حول مستقبلي، فأنا مدريديستا وسأنهي مسيرتي في ريال مدريد".وأضاف: "حين سأرحل، سيكون من الباب الكبير بعد الفوز بكل البطولات مع ريال مدريد".
ويملك راموس عقدًا مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2021، ويلعب في صفوف الملكي منذ صيف 2005 حين أتى للفريق قادمًا من إشبيلية، وحقق معه الكثير من الإنجازات والألقاب.
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