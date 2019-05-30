كانتي: تشيلسي محظوظ بتواجد هازارد

أشاد نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي بزميله إيدين هازارد، ودوره المؤثر في الفوز ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، التي حصل عليها بلوز بالتغلب على أرسنال 4-1 مساء الأربعاء في المباراة النهائية.

وقال كانتي في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الخميس: "لقد أدى هازارد مباراة رائعة، وظهر بمستوى مميز لسنوات. تشيلسي استفاد كثيرًا من وجود لاعب بقدراته وعقليته وإمكانياته الاستثنائية، لقد قدم الكثير للنادي، وأتمنى له الأفضل في المستقبل".

وأضاف اللاعب الفرنسي: "سعيد للغاية للفوز بلقب الدوري الأوروبي، فقد عملنا كثيرًا هذا الموسم، وقد كانت البطولة الوحيدة المتاحة لنفوز بها (هذا الموسم)".

وأشار كانتي إلى أنه كان قلقًا قبل المباراة لشكواه من إصابة بالتواء في الركبة تعرض لها يوم السبت الماضي، مضيفًا: "لقد كان الأمر معقدًا، إلا أن الجهاز الطبي أدى عملًا رائعًا".

وأتم تصريحاته: "سعدت للغاية للحاقي بالمباراة، ويتوجب عليّ الانتباه قبل الانضمام للمنتخب الفرنسي، إلا أنني تعافيت بشكل جيد".