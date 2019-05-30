شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء تكليف بترجي من رئاسة الأهلي.. والصايغ لتسيير الأعمال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً يقضي بإنهاء تكليف عبدالله بترجي من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي. وتضمن القرار الذي صدر اليوم (الخميس)، تكليف المهندس أحمد الصايغ بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة.



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