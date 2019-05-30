قبل المواجهة بساعات.. أرقام الزمالك والإنتاج...

جدة - عمرو شويل يستضيف الزمالك نظيره الانتاج الحربى فى العاشرة مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 لمسابقة الدورى العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية لاسيما فى ظل تواجد مختار مختار مديراً فنياً للإنتاج.

لقاء الليلة يدوّن المواجهة رقم 24 بين مختار والزمالك، حيث اقتنص المدرب المخضرم من الفارس الأبيض 22 نقطة.

صاحب الـ66 عامًا واجه الزمالك كمدرب لبتروجيت 12 مرة، والإنتاج الحربى 5 مرات، والاتحاد السكندرى 3 مرات، والمصرى البورسعيدى مرتين، وإنبى فى مناسبة وحيدة.

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لعب مختار مختار 23 مباراة أمام الزمالك، فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 13 لقاء، لاعبو الفريق الأبيض سجلوا 34 هدفاً فى فرق مختار مختار بينما سجلت فرق نجم الأهلى الاسبق 24 هدفاً فى شباك الزملكاوية.

أخر فوز لمختار لمختار أمام الزمالك موسم 2013 -2014 بنتيجة 4-2 لصالح بتروجت وهو الخسارة الأكبر للفارس الأبيض أمام مدرب الانتاج الحربى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 58 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حقق الفوز فى 8 وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدفا.