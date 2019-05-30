شكرا لقرائتكم التسديد سلاح جروس لاختراق حصون الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب المدير الفنى للزمالك السويسرى كريستيان جروس، لاعبى الفريق بضرورة الاعتماد على التسديد من مسافات مختلفة لضرب التكتلات الدفاعية المتوقعة لفريق الإنتاج الحربى، خلال لقاء الفريقين فى العاشرة من مساء اليوم باستاد بترسبورت.

وحذر جروس اللاعبين من إهدار الفرص فى مثل هذه المباريات، التى يحتاج فيها الفريق للفوز حتى يستمر فى المنافسة بقوة على الدورى الممتاز، فى ظل ملاحقة الأهلى له والذى يتصدر حاليا بسبب مؤجلات الزمالك.

كما أكد جروس للاعبيه أن الإنتاج الحربى لن يكون سهلا فى ظل الظروف، التى يمر بها وحاجته للحصول على نقطة تساعده فى البقاء بالدورى.

يلتقى فريق الزمالك مع الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.