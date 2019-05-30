تذكرتى تضع محظورات لجماهير كأس الأمم...

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جدة - عمرو شويل وضعت شركة تذكرتى قائمة محظورات خلف تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. وضمت القائمة منع الجماهير من إصطحاب الشماريخ أو الألعاب النارية، وكذلك الأجسام الصلبة مثل زجاجات المياة الغازية أو الباور بانك أو العصى المستخدمة فى الأعلام، فضلا عن أى أجسام تستخدم إشعال النيران مثل الولاعات. وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا منافذ استلام التذاكر والتى يقدم "اليوم السابع" قائمة كاملة بها: Advertisements الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس). الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس. كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات ورقمه 15355 والموقع الرسمى www.tazkarti.com.

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