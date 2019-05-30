شكرا لقرائتكم صراع أوليمبى لقيادة هجوم الأهلي بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى النادي الأهلي لتدعيم خط هجومه بلاعبين مميزين من عناصر الشباب فى ظل المطالب المستمرة بضرورة وجود دماء جديدة فى قيادة هجوم القلعة الحمراء خلال المواسم القادمة. ووضع مسئولو النادي الأهلي لاعبان من العناصر الأساسية فى المنتخب الأوليمبى، للتعاقد مع أحدهما لقيادة هجوم القلعة الحمراء فى المواسم القادمة. ويخطط النادي الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور لاعب حرس الحدود أو طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، فى ظل الإمكانيات الكبيرة للاعبان داخل المستطيل الأخضر. وتعد حظوظ الأهلي فى التعاقد مع إمام عاشور أكبر بكثير فى ظل تمسك نادي المقاولون العرب بتقاضى مقابل مالى ضخم نظير الموافقة على انتقال طاهر محمد للقلعة الحمراء أو أى نادي آخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صراع أوليمبى لقيادة هجوم الأهلي بالموسم الجديد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.