شكرا لقرائتكم 156 يوما على آخر صافرة مصرية لبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق بيراميدز إلى الصافرة المصرية خلال مباراته اليوم أمام حرس الحدود فى الجولة الرابعة و الثلاثون من مسابقة الدورى ، حيث يدير اللقاء الحكم أمين عمر

وكانت اخر مباراة لفريق بيراميدز تمت إدارتها بصافرة مصرية قد أقيمت منذ 156 يوم ، و بالتحديد يوم 2 نوفمبر الماضى فى اللقاء الذى جمع الفريق بالاتحاد السكندرى بالجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى .

تولى إدارة اللقاء تحكيميا جهاد جريشة ، وكان يعاونه تحسين أبو السادات ، و محمود عبد السميع ، و محمد نهاد .

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انتهت المباراة بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة ، سجلها كل من أحمد أيمن منصور ، و رجب بكار ، و كينو .

شهدت المباراة إشهار 4 بطاقات صفراء منها واحدة للاعبى بيراميدز و 3 للاتحاد .

يذكر أن التحكيم المصرى تولى إدارة 11 مباراة لبيراميدز ، فاز فى 5 وتعادل فى 5 مباريات وخسر مباراة واحدة .