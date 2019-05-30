شكرا لقرائتكم 156 يوما على آخر صافرة مصرية لبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعود فريق بيراميدز إلى الصافرة المصرية خلال مباراته اليوم أمام حرس الحدود فى الجولة الرابعة و الثلاثون من مسابقة الدورى ، حيث يدير اللقاء الحكم أمين عمر
وكانت اخر مباراة لفريق بيراميدز تمت إدارتها بصافرة مصرية قد أقيمت منذ 156 يوم ، و بالتحديد يوم 2 نوفمبر الماضى فى اللقاء الذى جمع الفريق بالاتحاد السكندرى بالجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى .
تولى إدارة اللقاء تحكيميا جهاد جريشة ، وكان يعاونه تحسين أبو السادات ، و محمود عبد السميع ، و محمد نهاد .
انتهت المباراة بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة ، سجلها كل من أحمد أيمن منصور ، و رجب بكار ، و كينو .
شهدت المباراة إشهار 4 بطاقات صفراء منها واحدة للاعبى بيراميدز و 3 للاتحاد .
يذكر أن التحكيم المصرى تولى إدارة 11 مباراة لبيراميدز ، فاز فى 5 وتعادل فى 5 مباريات وخسر مباراة واحدة .
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