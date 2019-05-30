منتخب الجزائر يستعد مبكرا لكأس أمم أفريقيا 2019 بمصر

لاعبو المنتخب الجزائري بدأو في القلق على مركز سيدي موسى، من أجل الاستعداد مبكرا لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تبدأ بمصر 21 يونيو المقبل.

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وذكرت صحيفة “الهداف” الجزائرية، أن الثلاثي: قديورة، مبولحي، بونجاح التحقوا الاثنين، بالتدريبات حيث خضع كل لاعب منهم إلى برنامج خاص.

فيما ينتظر أن يلتحق كل من: بن سبعيني ورياض محرز يوم الخميس، على أن تستكمل القائمة بشكل نهائي يوم الثالث من يونيو القادم، وهو تاريخ البداية الرسمية للانطلاق الأول لـ”الخضر”.

وينتظرون الجزائريون قرر المدرب جمال بلماضي بالإعلان عن قائمة الثلاثة والعشرين لاعبا في الأيام القادمة، وفى المجموعة الثالثة تقع الجزائر مع السنغال وكينيا وتنزانيا، علما أن منتخب الخضر سيبدأ مشواره بالكان 23 يونيو أمام كينيا.