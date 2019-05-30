ريال مدريد يقدم هازارد الاثنين المقبل

نادى ريال مدريد الإسبانى يقترب من إعلان صفقة البلجيكي لاعب تشيلسى الإنجليزي، إيدين هازارد خلال الأيام المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، إن هازارد سيلعب اليوم، آخر مباراة له بقميص تشيلسى ضد أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي فى باكو، وبعدها سيتم أعلن صفقة انتقاله إلى ريال مدريد.

Advertisements

وتابعت الصحيفة إلى أن هازارد لن يكون اللاعب الوحيد الذي يريد ريال مدريد تقديمه في الأيام المقبلة بل النادي أصبح قريباً من إنهاء صفقتي وفيرلاندى ميندى الظهير الأيسر لأولمبيك ليون الفرنسي ، ولوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت .

أوضحت الصحيفة في منشورها أن ريال مدريد اتفق على كل المبالغ الخاصة بصفقة يوفيتش ويتبقى بعض الأمور البسيطة في صفقة ميندى من ليون.

كما سيقدم ريال مدريد البرازيلي الموهوب رودريجو جوس لجماهير الريال في الأيام المقبلة بعد نهاية إعارته في صفوف سانتوس.