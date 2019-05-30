برشلونة يبدأ عملية استعادة نيمار بتوصية من ميسى

نشرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الكبير بدخول نادى برشلونة في وضع صفقة مباشرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل استعادة خدمات النجم البرازيلى نيمار .

وفقًا لما نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن إدارة البارسا أجرت مكالمات أولية مع إدارة سان جيرمان من أجل استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى “كامب نو” من جديد.

وأوضحت الصحيفة، إلى أن الصفقة بين باريس سان جيرمان و برشلونة لعودة نيمار إلى صفوف البلوجرانا تستكمل، مع إمكانية تبادل الفرنسي عثمان ديمبلي في الصفقة حيث إنه لديه عرضًا من نادى العاصمة الفرنسية.

وأشارت الصحيفة، أن ليونيل ميسي هو الذي فكر في عملية استرجاع نيمار إلى برشلونة، حيث أراد النجم الأرجنتيني من بارتوميو رئيس النادي بإعادة اللاعب البرازيلي من جديد إذا أراد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.