إيطاليا تجذب النجوم بـ«قانون بيكهام»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يصنف الدوري الإيطالي لكرة القدم، على أنه واحدا من أقوى 5 دوريات في العالم بجانب الدوريات “الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي”.

إيطاليا تتجه حاليا إلى تعديل نظامها الضريبي وإقرار ما يعرف بـ “قانون بيكهام” لتحفيز نجوم كرة القدم على القدوم إلى الدوري الإيطالي؛ حتى يستعيد بريقه الذي فقده مع بداية الألفية لصالح الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.

وأمام عجز الأندية الإيطالية عن تقديم رواتب سنوية خيالية مثلما هو معمول به في إنجلترا، فإن تحفيز النجوم على اللعب في صفوفها يتمثل بتقليص الضرائب المفروضة عليهم مثلما كان معمولاً به في إسبانيا، والذي ساهم بشكل كبير بانتقال الاسماء اللامعة لصفوف ناديي برشلونة وريال مدريد.

الأوساط الكروية في إيطاليا تنتظر مصادقة الحكومة على “قانون بيكهام” في الـ 29 من شهر يونيو القادم في خطوة يتوقع أن تكون لها انعكاسات إيجابية على تطوير الدوري المحلي خاصة من حيث التعاقد مع اللاعبين الأجانب الذين تراجع تواجدهم في الأندية الإيطالية؛ بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة عليهم خاصة ممن يتقاضون رواتب عالية .

صحيفة “ماركا” الإسبانية، ذكرت أن التعديلات على النظام الضريبي ستكون لصالح اللاعبين الأجانب من خلال تخفيض نسبة الضرائب المفروضة على عائداتهم من 47% إلى 30% في مدن الشمال الغنية على غرار مدينتي ميلانو وتورينو، ومن 44% إلى 15% في مدن الجنوب الفقيرة على غرار نابولي.

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ويرتقب ان يبدأ العمل بهذه القوانين في الأول من شهر يناير من عام 2020، أما بالنسبة للاعبين، فإن تطبيقها سيكون بداية صيف هذا العام على اعتبار أن الموسم الرياضي ينطلق قبل ذلك التاريخ.

ومن شأن هذه الحوافز الضريبية أن ترفع من الإيرادات السنوية للاعبين فمثلا أي لاعب يتقاضى سنوياً مليون يورو، فإن دخله سيكون في حدود 850 ألف يورو إذا لعب في صفوف نادي نابولي، بينما سيصل إلى 700 ألف يورو في حال التحق بصفوف نادي يوفنتوس أو نادي إنتر ميلان، مع الإشارة الى أن دخل اللاعب السنوي حالياً يقدر بـ 540 ألف يورو.

يشار إلى أن “قانون بيكهام” يرتبط باسم اللاعب الإنجليزي السابق دفيد بيكهام، الذي كان أول من استفاد من قرار الحكومة الإسبانية بتخفيض الضرائب المفروضة على الأجانب ممن يحققون دخلاً سنوياً يساوي أو يفوق 600 ألف يورو، وذلك تزامناً مع انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2003 متقاضياً راتباً سنوياً يفوق هذا الرقم بكثير.

وعمدت الحكومة الإسبانية إلى تقليص الضرائب المفروضة على الأجانب من 45% يدفعها المواطن الإسباني إلى 24% فقط يدفعها الأجانب التي تفوق رواتبهم 600 الف يورو لمدة ستة أعوام.

وأصبح بيكهام أول لاعب يطبق عليه هذا القرار عام 2003 لذلك عرف القانون إعلامياً باسمه، إلا أن هذا القانون تم إلغاؤه عام 2010 مع تأثر اقتصاد إسبانيا بالأزمة المالية العالمية عام 2008، ليتم استثناء اللاعبين الذين تنقضي عقودهم في عام 2015 من القرار، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، الذي يرجح أن يكون السبب الأساسي وراء تركه إسبانيا هو إلغاء قانون بيكهام .