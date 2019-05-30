انت الان تتابع رئيس الزمالك لنجله: «لا تتحدث عن شوبير أنت ابن ناس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

أمير مرتضى وأحمد جلال

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى نجله أمير مرتضى، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الأبيض خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي: «لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ مرة أخرى، أنت ابن ناس وكنت ظابط شرطة، أعدائي الآن شوبير وعبد الحفيظ».

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وتابع رئيس الزمالك، بأن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلسه، أجلوا البت في انسحابه من الدوري، إلى يوم السبت المقبل، انتظارًا لنتيجة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي، مضيفًا: «الخطيب بيلعب لعبة بعد قراره بالانسحاب، إذا استطعنا الفوز على الإنتاج سيقرر الخطيب الانسحاب من الدوري، وإذا