شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يدعم لاعبي الزمالك الدوليين.. وينتقد غياب العدالة عن اختيارات المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التحية لنجوم الفريق الدوليين المنضمين لصفوف منتخب مصر الفترة القادمة، استعدادا لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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وانضم من الزمالك الرباعي حارس المرمى محمود عبدالرحيم «جنش»، والمدافعين محمود حمدي «الونش» ومحمود علاء، ونجم الوسط طارق حامد لصفوف منتخب مصر استعدادا للبطولة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أثنى منصور على هامش جلسته مع اللاعبين بانضمام الثنائي الدولي حمدي النقاز وخالد بوطيب لصفوف منتخبي تونس والمغرب على الترتيب، مشددا على أن جمهور الزمالك بالقاهرة والسويس سيؤازران منتخبي المغرب وتونس بالبطولة ويدعمان نجوم الزمالك الدوليين.

وشدد رئيس الزمالك على أن المستوى الذي يقدمه عبدالله جمعة مع الفريق يجعله مؤهلا للانضمام لمنتخب مصر إلا أن الاختيارات التي أعلن عنها الجهاز الفني تفتقد للعدالة وعليها ملاحظات كثيرة مشيدا بمستوى جمعة مع الفريق طوال الفترة الأخيرة.