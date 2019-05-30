تقارير: نيمار يريد العودة لبرشلونة.. والصفقة قد تفشل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، يريد العودة لصفوف ناديه القديم برشلونة في الصيف الحالي.

نيمار أثار ضجة كبيرة في صيف 2017 بعدما قرر ترك برشلونة والرحيل لباريس سان جيرمان في صفقة قياسية وصلت قيمتها 222 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة في العالم.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن نيمار بدأ يشعر الآن ان انتقاله لصفوف النادي الباريسي كانت خطوة للوراء، رغم المكاسب المادية الذي حققها.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب كان هدفه عند انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان هو الحصول على الألقاب الأوروبية وهذا لم يتحقق.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن حلم نيمار هو العودة لبرشلونة خاصة أن النادي الكتالوني يرغب في الحصول على خدمات نجم عالمي في ظل المستوى المنخفض للثنائي فيليب كوتينيو وديمبيلي.

ومن المحتمل أن صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة قد تتبخر في ظل العلاقة بين الناديين والتي كان آخرها رفض النادي الكتالوني رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش في الصيف الماضي.

ويأتي السبب الثاني، وهو عدم قدرة برشلونة في دفع مبلغ مالي ضخم لإقناع مسئولي باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات البرازيلي مما سيتيعن على مسئولي برشلونة دفع مقابل مادي مع تواجد لاعب أو إثنين في الصفقة.

وخاض نيمار خلال هذا الموسم 28 مباراة فقط مع باريس سان جيرمان أحرز خلالها 23 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة.