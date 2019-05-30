جورجينيو يلمح لربط مستقبله بموقف ساري

ألمح الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، إلى ربط مستقبله بما سيحدث مع مدربه الحالي ماوريسيو ساري، الذي أشرف عليه في نابولي من قبل.

وانتشرت العديد من التقارير التي تفيد بأن ساري سيرحل عن تشيلسي، وسيتولى تدريب يوفنتوس.

وقال جورجينيو في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياست" عقب تتويج تشيلسي بلقب اليوروباليج: "لقد استحقينا الفوز.. لعبنا بشكل جيد وتوجنا ببطولة رائعة في موسم مميز".

وأضاف: "هناك انتقادات، سيكون هناك هذا الأمر دائمًا، علينا فقط الاستمرار في العمل".

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وبسؤاله عن مستقبله، أجاب: "أود أيضًا أن أعرف ما إذا كان ساري سيبقى أم لا.. يجب عليك أن تسأله".

وأتم: "أفكر الآن في المباراتين المقبلتين مع منتخب بلادي، ومن ثم في الإجازات، يجب أن أكون مع عائلتي ".

ويعتبر جورجينيو من اللاعبين المرتبطين بساري، ويحظى بثقته، وربما تشير تصريحاته إلى إمكانية رحيله حال تولي ماوريسيو تدريب يوفنتوس.