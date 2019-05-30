ألمح الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، إلى ربط مستقبله بما سيحدث مع مدربه الحالي ماوريسيو ساري، الذي أشرف عليه في نابولي من قبل.
وانتشرت العديد من التقارير التي تفيد بأن ساري سيرحل عن تشيلسي، وسيتولى تدريب يوفنتوس.
وقال جورجينيو في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياست" عقب تتويج تشيلسي بلقب اليوروباليج: "لقد استحقينا الفوز.. لعبنا بشكل جيد وتوجنا ببطولة رائعة في موسم مميز".
وأضاف: "هناك انتقادات، سيكون هناك هذا الأمر دائمًا، علينا فقط الاستمرار في العمل".
وبسؤاله عن مستقبله، أجاب: "أود أيضًا أن أعرف ما إذا كان ساري سيبقى أم لا.. يجب عليك أن تسأله".
وأتم: "أفكر الآن في المباراتين المقبلتين مع منتخب بلادي، ومن ثم في الإجازات، يجب أن أكون مع عائلتي ".
ويعتبر جورجينيو من اللاعبين المرتبطين بساري، ويحظى بثقته، وربما تشير تصريحاته إلى إمكانية رحيله حال تولي ماوريسيو تدريب يوفنتوس.
كانت هذه تفاصيل خبر جورجينيو يلمح لربط مستقبله بموقف ساري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.