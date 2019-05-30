تقارير: يوفنتوس يرفض الاستسلام ويواصل مطاردة جوارديولا

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تمسك إدارة يوفنتوس في التعاقد مع المدرب الإسباني المخضرم بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي.
صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أعلنت عن تمسك إدارة السيدة العجوز في إسناد المهمة الفنية لمدرب الفريق بيب جوارديولا.
وأوضحت الصحيفة أن رغم الأمل الضئيل حول قيادة جوارديولا القيادة الفنية لفريق يوفنتوس بجانب تمسك مانشستر سيتي بخدماته إلا أن بعض الرعاة لبطل الدوري الإيطالي عبّروا عن رغبتهم في تمويل الصفقة.
وكان جوارديولا صرّح في أكثر من مناسبة عن رغبته في البقاء مع مانشستر سيتي، كما كشف ألبرتو جالاسي عضو مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أن رحيل مدرب الفريق الإسباني بيب جوارديولا ليس له أساس من الصحة.
وأشارت تقارير صحفية إنجليزية من أبرزهم "ذا صن" عن رغبة إدارة مانشستر سيتي في تمديد عقد جوارديولا مع تحسين راتبه ليصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني.
ونجح مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا في الفوز ببطولات الدرع الخيرية الإنجليزية، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم المنقضي.
جدير بالذكر أن عقد جوارديولا الحالي مع مانشستر سيتي يمتد لموسمين مقبلين، حيث ينتهي بنهاية موسم 2020/2021.
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