تقارير: راموس قرر البقاء في ريال مدريد

ذكر برنامج الشرينجيتو الشهير، أن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس قرر البقاء في النادي وعدم الرحيل. وشهدت الفترة الماضية تواتر تقارير تُفيد برغبة اللاعب في الرحيل عن النادي الملكي وسط أنباء عن أنه سيرحل إلى الدوري الصيني. وأضاف البرنامج أن راموس قابل فلورينتو بيريز رئيس النادي وأخبره أنه يريد الاعتزال في ريال مدريد. وكان بيريز قد قال في تصريحات سابقة: "رحيل راموس؟ لا يمكن لريال مدريد أن يسمح لقائده بالرحيل بشكل مجاني."

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