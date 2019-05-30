ماركا: برشلونة يجمد صفقة جريزمان

أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رئيس نادي برشلونة جوسيب بارتوميو، قرر تجميد صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد.

وكان جريزمان أعلن مؤخرًا قراره بالرحيل عن أتليتكو مدريد حيث انخفض الشرط الجزائي في عقد اللاعب من 200 مليون يورو إلى 120 مليون في يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بارتيميو يرى أن سعر جريزمان ستمثل عقبة كبيرة عليه، بجانب حصول اللاعب على راتب سنوي يقدر بـ17 مليون يورو.

الأمر الثالث والذي أدى إلى تجميد صفقة التعاقد مع جرزيمان وهو رفض النجم الفرنسي في الانتقال بالموسم الماضي للبلوجرانا وهو ما تسبب في إثارة غضب نجوم الفريق والذي يأتي من أبرزهم ليونيل ميسي.

وكان جريزمان انتقل إلى صفوف أتليتكو مدريد في صيف 2014 قادمًا من فريق ريال سوسيداد لينجح في الحصول على ثلاثة ألقاب وهم الدوري والسوبر الأوروبي بجانب لقب كأس السوبر الإسباني.