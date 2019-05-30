ساري يطلق عملية الخروج من تشيلسي

يبدو أن أيام ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، باتت معدودة مع فريقه الحالي، في ظل اهتمام يوفنتوس بالتعاقد معه.
ونجح ساري في قيادة تشيلسي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، عقب فوزه أمس الأربعاء على اَرسنال، بنتيجة (4-1)، ليحصد المدرب الإيطالي أول ألقابه في مسيرته التدريبية.
وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس، أن فالي رمضاني، وكيل أعمال ماوريسيو ساري، سيجتمع اليوم مع مارينا جرانوفسكايا، مستشارة نادي تشيلسي.
وأوضحت أن وكيل الأعمال سيحاول تحرير ساري من التزاماته كمدرب للبلوز، تمهيدًا لرحيله إلى يوفنتوس.
ولفتت الصحيفة إلى أن النادي الإنجليزي، سيطالب بتعويض قدره 5.5 مليون يورو، من أجل السماح لساري بالمغادرة.
وكان ساري قد ألمح في تصريحاته أمس، لإمكانية الرحيل إلى يوفنتوس، بعدما وجه رسالة لجماهير نابولي، بأن الاحترافية يمكن أن تجعل الشخص يسلك طريقًا آخر، وذلك بعدما طالبه مشجعو البارتينوبي بعدم "خيانة" المدينة التي تحبه.
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