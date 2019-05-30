رجال بثلاث رئات فى كرة القدم...

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جدة - عمرو شويل "رجل بـ 3 رئات" مقولة تنطبق على عدد من نجوم الدورى المصرى، بعد أن تقلدوا عدة مناصب فى وقت واحد، والقيام بالدور المطلوب منهم وتنفيذ المهام على أكمل وجه.

ومن أبرز هؤلاء النجوم الذين يقومون بعدة مهام فى وقت واحد كل من حازم إمام نجم الزمالك السابق، وحسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلى، بالإضافة إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادى الزمالك.

هذا ما نرصده فى التقرير التالى..

حازم إمام

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يشغل حازم إمام نجم الزمالك السابق منصب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الوقت الحالى، بجانب عضويته باللجنة الاوليمبية المصرية، كما أنه يعمل محلل كروى فى القنوات الفضائية.

إسماعيل يوسف



فى عام 2016 وقت كان ماكليش مديرا فنيا للزمالك، تولى إسماعيل يوسف منصب القائم بأعمال مدير الكرة، فى نفس الوقت الذى كان فيه مدربا عاما فى الجهاز المعاون للخواجة

وبعد ذلك تم اتخاذ قرار من مجلس الإدارة بتصعيد إسماعيل يوسف لمنصب رئيس جهاز الكرة، ليثبت تيجانا ليثبت أنه نجم بـ 3 أرواح فى القلعة البيضاء، ويشغل فى الوقت الحالى عضو مجلس إدارة النادى.

حسام البدرى



تولى حسام البدرى نجم الأهلى والمدير الفنى السابق، أكثر من منصب فى الفريق الأحمر، خلال موسم 2009/2010 حيث كان مدربا عاما فى الجهاز المعاون لمانويل جوزيه، وفى نفس الوقت كان مديرا للكرة فى القلعة الحمراء، وبعد ذلك تولى منصب المدير الفنى فى اكثر من ولاية بالأهلى، ثم تولى رئاسة نادى فى الدورى.