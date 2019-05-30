شكرا لقرائتكم ماذا تعرف عن رياضة القفز على البطن؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة ، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا ، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.
"الخليج 365" يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..
القفز على البطنالقفز على البطن" رياضة غريبة يتم ممارستها فى النرويج ، بأن يقفز المتسابق فى حمام السباحة على بطنه ، متحملا الألام التى سيشعر بها .
القفز على البطن من الألعاب الغريبة ، والتى تندرج تحت نوع الرياضات الخطيرة التى قد يتعرض ممارسها للإصابات
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا تعرف عن رياضة القفز على البطن؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.