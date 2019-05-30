شكرا لقرائتكم ماذا تعرف عن رياضة القفز على البطن؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة ، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا ، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

"الخليج 365" يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..

​القفز على البطن

القفز على البطن" رياضة غريبة يتم ممارستها فى النرويج ، بأن يقفز المتسابق فى حمام السباحة على بطنه ، متحملا الألام التى سيشعر بها .

القفز على البطن من الألعاب الغريبة ، والتى تندرج تحت نوع الرياضات الخطيرة التى قد يتعرض ممارسها للإصابات