شكرا لقرائتكم محمد عواد باقٍ فى الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى عدم وصول عروض لمحمد عواد حارس مرمى الفريق بشكل رسمى مؤكداً وجوده فى قائمة الدراويش للموسم الجديد لحين إشعار آخر. وأنهى محمد عواد فترة إعارته للوحدة السعودى ليعود لصفوف الدراويش فى الموسم المقبل. وكان أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر قد استبعد عواد من صفوف الفراعنة فى بطولة كأس الامم الأفريقية التى تنطلق يونيو المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عواد باقٍ فى الإسماعيلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.