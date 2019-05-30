شكرا لقرائتكم ماذا قال السويسرى جروس للاعبى الزمالك عن رحيله؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، رسالة غامضة إلى لاعبى الفريق الأبيض قبل مواجهة الفريق أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها فى العاشرة من مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت رسالة السويسرى جروس للاعبى الزمالك بأنه يريد تحقيق الانتصار فى مواجهة الإنتاج للسير نحو تحقيق لقب الدورى تُشكل تلك الرسالة بمثابة غموض كبير حول مستقبل المدرب السويسرى، الذى فتح حديثا مع اللاعبين حول رغبته فى التتويج بالدورى والانتصار فى المتبقى من المباريات بالبطولة المحلية بعد التتويج بلقب الكونفدرالية.

ويأتى الغموض فى تلك النقطة أن عقد السويسرى ينتهى غداً بشكل رسمى وطالبه مسئولى النادى الأبيض بالبقاء حتى التوقف القادم لبطولة الدورى بجانب عرض تمديد عقده لمدة سنة إضافية وهو ما لم يتم حسمه بشكل رسمى حتى الآن ليأتى تلويح جروس برغبته فى التتويج بالدورى فى رسالته للاعبين يشير إلى أمرين الأول هو ما قاله فى مؤتمر ليلة التتويج بالكونفدرالية بأنه مازال لديه طموح مع الفريق يرغب فى تحقيق وقد يفكر فى الاستمرار والأمر الثانى هو رغبته فى تحقيق سجلاً جيداً فى بطولة الدورى قبل الرحيل.