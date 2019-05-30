شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار.. كم مرة شاركت مصر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شاركت مصر فى بطولة كأس أفريقيا 23 مرة، وبذلك تعد أكثر دولة شاركت بمنتخبها فى البطولة وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. وكان أجيرى اختار قائمة ضمت 25 لاعبا للانضمام إلى معسكر المنتخب فى برج العرب بالإسكندرية يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 من الشهر ذاته استعدادا لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.

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