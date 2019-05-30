اليونانى سيدروبولس حكما لمباراة الزمالك والإنتاج...

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جدة - عمرو شويل يتولى الحكم اليونانى سيدروبولس أناستاسيوس إدارة مباراة الزمالك والانتاج الحربي المقرر انطلاقها فى العاشرة مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 31 لمسابقة للدوري المصري الممتاز. وضم طاقم التحكيم اليونانى كلا من سيدروبولس أناستاسيوس ويعاونه كوستاريس بوليكروس وديامنتبولس انتوليس، وديمترياديس لازاروس حكما رابعا. ويأمل نادى الزمالك فى تحقيق الفوز بالمباريات المتبقة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلى فى الجولة الأخيرة لضمان حصد الدرع. ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري المصري بالوقت الحالي برصيد 74 نقطة، بعد خوض 32 مباراة، وله مباراتين أمام المقاولون والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مواجهة الإنتاج الحربى وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى، ثم الأهلى ولديه 66 نقطة يحتل بها المركز الثالث.

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