شكرا لقرائتكم فتوى رمضان (25).. سالم عبد الجليل: بقول للبنات ما يبصوش لفخاذ اللاعيبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "سوبركورة" مع الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم.

وتحدث عبد الجليل عن حكم خوض اللاعبين المباريات "بالشورت": "عورة الإنسان معروفة من السرة للركبة فإذا ستر الإنسان ما بين سرته إلى ركبته فهذه أدنى العورة التى يجب أن يسترها وإن كان البعض يرى أن الفخذ ليس بعورة فلا مانع أن يلبس شورت".

قال عبد الجليل: "نحس الفتيات على ألا ينظرو لهذه المنطقة (الفخذ) نظرة الاشتهاء وإذا شاهدنا المباريات ينظرون لها على أنها عمل رياضى".