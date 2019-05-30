شكرا لقرائتكم الاإسماعيلى يمنح بامبو مهلة لدراسة تجديد عقده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق النادى الإسماعيلى على منح لاعبه كريم بامبو مهلة أخيرة لدراسة عرض النادى لتمديد تعاقده الذى انتهى بنهاية الموسم الحالى.

ونجح صبرى المنياوى فى وقت سابق فى تقريب وجهات النظر بين بامبو والإسماعيلى، فضلا عن إنهاء قرار تجميد اللاعب الذى اتخذه مجلس الإدارة بسبب رفض اللاعب تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى وعاد بامبو للمشاركة مع الفريق وسجل أهدافاً مؤثرة.

كريم بامبو انضم للإسماعيلى فى يناير 2016 فى صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن الأهلى عقب تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مشاركته مع المارد الأحمر أمام مصر المقاصة ليقرر بعدها مسئولو النادى الاستغناء عنه ورفع اسمه من قائمة الفريق.

وتفوق كريم بامبو على نفسه فى الموسم الجارى وبات من أهم لاعبى الدروايش رغم ظهوره بديلا فى مباريات كثيرة.