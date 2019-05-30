شكرا لقرائتكم أكلات الرياضيين المفضلة.. محمد شريف: أعشق المكرونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد شريف لاعب النادى الأهلى، أن أكلته المفضلة فى شهر رمضان المبارك هى المكرونة، ولابد من وجودها على مائدة الفطار.

ويسعى محمد شريف إلى الخروج من ثلاجة النادى الأهلى بعرض قوى فى الصيف المقبل بالرغم من امتلاكه عرضًا من ناديه السابق وادى دجلة للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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