شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يشارك بالبطولة العربية للعام الثاني على التوالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر مشاركة فريق الاتحاد السكندرى فى منافسات النسحة المقبلة من البطولة العربية لكرة القدم . كشف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد أنه تلقى تأكيدات رسمية بمشاركة زعيم الثغر فى النسخة الجديدة للبطولة العربية كما أكد أن فريقه لن يشارك فى التصفيات المؤهلة للبطولة. Advertisements يذكر أن الاتحاد نجح فى إقصاء أندية عريقة فى النسخة الماضية أمثال الترجى التونسى والزمالك المصرى وخرج على يد الهلال السعودى، حيث يستعد للمشاركة في البطولة العربية للمرة الثانية على التوالي.

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