شكرا لقرائتكم بعثة المصارعة النسائية تعسكر فى تركيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار على سفر بعثة منتخب المصارعة الحرة والنسائية إلى تركيا للمشاركة فى البطولة الدولية، والتى تقام يوليو القادم. وتأتى المشاركة فى البطولة ضمن خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، ودورة الألعاب الأفريقية أيضا يذكر أن منتخب الرجال يشارك ببطولة بيلاروسيا، فى الفترة من 25 على 27 يوليو المقبل، فى إطار الاستعداد لبطولات الأجندة الدولية أيضا

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