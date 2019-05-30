شكرا لقرائتكم عودة: بتروجت لن يخوض مباراة المقاولون مهما كانت الإغراءات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد محمد عودة المدير الفنى لبتروجت، أن فريقه لن يخوض لقاء المقاولون العرب، المقرر إقامته الاثنين المقبل فى الجولة الأخيرة من الدورى مهما كانت الإغراءات.

قال عودة إن مسئولى اتحاد الكرة ينظرون فقط لمصالح الأندية الكبرى فى الكرة المصرية، ويتناسون تماما مصالح الأندية الصغرى، مشددا على حق ناديه فى الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

أوضح أنه لن يذهب للمباراة إذا أصر مسئولو ناديه على خوضها، لأن الأمر عنده يتعلق بمبدأ أنه طلب فقط أن يخوض المقاولون مباراته فى الجولة 33 أمام الأهلى أولا، مؤكدا أن الاجتماع الذى عقده مسئولو الجبلاية الجمعة الماضية برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد أقروا بصحة موقفنا من ضرورة خوض مباريات الجولة الأخيرة لجميع الفرق فى نفس التوقيت، ثم فوجئا بلعب عدد من المباريات.

ويحتل بتروجت المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 34 نقطة ويحتاج للفوز على المقاولون مع انتظار نتائج الفرق الأخرى.