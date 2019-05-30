شكرا لقرائتكم رئيس وادى دجلة يتوقع فوز حرس الحدود على بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن ماجد سامى رئيس أندية وادى دجلة، توقعه لمباراة الليلة التى تجمع فريقى بيراميدز وحرس الحدود بالدورى العام.

وكتب سامى عبر حسابه على موقع فيس بوك: سيفوز حرس الحدود على بيراميدز الليلة وتحدى!!!

ويستضيف حرس الحدود نظيره بيراميدز على استاد المكس بالإسكندرية، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة فى الجولة الـ34 بالدورى الممتاز فى تمام العاشرة مساء.

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وكان حرس الحدود قد تعادل مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية بينما فاز بيراميدز على النجوم بهدفين دون رد فى إطار نفس الجولة.

ويحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 12 مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 35 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 19 وتعادل فى 12 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.