شكرا لقرائتكم 64 مليون ريال تنعش خزائن أندية الدرجتين الأولى والثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، إيداعها مبلغ 64 مليون ريال في حسابات أندية الدرجتين الأولى والثانية، دعماً للمنافسين في الدرجتين الأولى والثانية.
وتلقى كل نادٍ في الدرجة الأولى مبلغ مليوني ريال، فيما كان نصيب كل نادٍ في الدرجة الثانية مليون ريال.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تجاه هذا الدعم "إن هذا الدعم يمثل تأكيداً للرعاية التي توليها القيادة للقطاع الرياضي، وهنا تتجلى أهمية دور الأندية ومجال إدارتها في العمل على ترجمة هذا الدعم لبرامج نوعية تحقق الأهداف المرجوة منها".
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