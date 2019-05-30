شكرا لقرائتكم الإسباني توكيرو يعتزل كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن غايزكا توكويرو مهاجم ريال سرقسطة الإسباني اعتزال كرة القدم في سن الرابعة والثلاثين، يوم الخميس. وشهدت مسيرة توكويرو أيضا ارتداء قميص إيبار واتلتيك بلباو وديبورتيفو ألافيس. وقال توكويرو "أود أن أشكر كل من رافقني في مسيرتي الاحترافية، كل الفرق التي مثلتها، كل اللاعبين والمشجعين، أشعر بالفخر لتمثيلي ريال سرقسطة، كان الأمر استثنائياً، لا يوجد مدينة تعشق كرة القدم مثل سرقسطة".

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