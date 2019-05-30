شكرا لقرائتكم تشيلسي يقسو على أرسنال ويتوج بلقب الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج تشيلسي بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما تغلب على جاره أرسنال 4 - 1 يوم الأربعاء في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الاستاد الأولمبي في باكو عاصمة أذربيجان.

وتقدم تشيلسي بثلاثة أهداف سجلها أوليفيه جيرو، لاعب أرسنال السابق، وبيدرو وإيدين هازارد في الدقائق 49 و60 و64 ، وجاء هدف هازارد من ضربة جزاء.

بعدها رد أرسنال بهدف سجله البديل أليكس إيوبي في الدقيقة 69 قبل أن يختتم هازارد التسجيل بالهدف الثاني له والرابع لتشيلسي في الدقيقة 72 .

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وأفسد تشيلسي ، الذي يدربه المدير الفني ماوريسيو ساري، نهاية المسيرة الاحترافية لحارس مرماه السابق بيتر تشيك الذي لعب مع أرسنال آخر مباراة له قبل الاعتزال والتحول المتوقع إلى العمل الإداري بنادي تشيلسي في الموسم المقبل حيث تردد أنه سيتولى منصب مدير الكرة.



وسجل جيرو في شباك فريقه السابق أرسنال، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا ويتقاسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع لوكا يوفيتش لاعب آينتراخت الألماني.

وسجل هازارد ثنائية ليكون وداعا رائعا لفريق تشيلسي قبل انتقاله المرتقب إلى ريال مدريد الإسباني، وقد خرج في الدقيقة 89 من المباراة وسط تحية الجماهير الحاضرة، ليشارك بدلا منه ديفيد زاباكوستا.