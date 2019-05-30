فأل سيئ.. ليفربول مهدد بخسارة دوري الأبطال بسبب كلوب

أحمد هاني

يستعد فريق لفربول بقيادة مدربه المخضرم يورجن كلوب، والفرعون المصري محمد صلاح، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل أمام مواطنه توتنهام، وذلك على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بمدريد، لكن مباراة أمس بين تشيلسي وأرسنال حملت فألًا سيئًا لـ كلوب.

ونجح تشيلسي بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وكان البلوز قد توج بلقب الدوري الأوروبي فى عام 2012 على حساب فريق بنفيكا البرتغالي، بينما فى نفس الموسم خسر كلوب لقب دورى أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ بهدفين لهدف على...