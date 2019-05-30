ديوكوفيتش وزفيريف إلى الدور الثالث في رولان غاروس

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تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش والألماني ألكسندر المصنفان اول وخامسا على التوالي الخميس الى الدور الثالث من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

في الدور الثاني، فاز ديوكوفيتش على السويسري هنري لاكسونن الصاعد من التصفيات 6-1 و6-4 و6-3، وزفيريف على السويدي ميكايل إيمر القادم من التصفيات أيضا 6-1 و6-3 و7-6 (7-3).

ويلتقي ديوكوفيتش الساعي لأن يصبح اللاعب الثاني الذي يحرز الألقاب الأربعة في بطولات الغراند سلام دون انقطاع، في الدور المقبل مع لاعب صاعد من التصفيات أيضا هو الإيطالي سلفاتوري كاروزو المصنف 147 والفائز على الفرنسي جيل سيمون الـ 26 بثلاث مجموعات 6-1 و6-2 و6-4.

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وكان ديوكوفيتش توج في بطولتي ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية في 2018، ثم في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام 2019.

من جانبه، عاد زفيريف الفائز بلقب وحيد هذا العام في دورة جنيف، الى هدوئه في المباراة الثانية ضد إيمر (مصنف 148) بعد العصبية التي ظهر بها في مباراته الأولى واحتاج الى خمس مجموعات وشوطين فاصلين لتخطى الاسترالي جون ميلمان.

واحتاج زفيريف (22 عاما) في مباراة اليوم الى ساعة و59 دقيقة ليبلغ الدور الثالث للمرة الثالثة في رابع مشاركة له في البطولة الفرنسية حيث سيواجه الصربي دوشان لايوفيتش الـ 35 والذي تغلب على الفرنسي إيليوت بنشتريت 6-3 و6-3 و6-4.