تقرير.. عودة الأسلحة قبل موقعة الأبطال.. كين يسجل حضوره.. وهجوم ليفربول يكتمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في الأول من يوليو ستتجه الأنظار نحو العاصمة الإسبانية "واندا ميتروبوليتانو" معقل فريق أتليتكو مدريد من أجل متابعة موقعة إنجليزية ستجمع بين ليفربول وتوتنهام في إطار نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول - وصيف دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية- استطاع الوصول للباراة النهائية للعام الثاني على التوالي بعد فوزه المثير على برشلونة بأربعة أهداف دون رد إيابًا بعدما كان الريدز متأخرًا في الذهاب بثلاثية نظيفة.

في المقابل، استطاع فريق توتنهام إيقاف صحوة آياكس أمام الكبار بإقصائه من دور نصف النهائي رغم فوز الفريق الهولندي خارج قواعده بهدف دون رد إلا أن السبيرز تمكن من الرد بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في موقعة الإياب.

والآن وبعد ثلاثة أسابيع من مبارتي ليفربول وتوتنهام في إياب نصف النهائي، أصبح كل فريق مستعدًا لخوض المعركة الحاسمة من خلال استعادة أكثر من سلاح بارز، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

** ليفربول

- روبرتو فيرمينو

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، جاهزية لاعبه البرازيلي روبرتو فيرمينو لخوض موقعة النهائي.

فيرمينو (27 عامًا) غاب عن آخر ثلاث مباريات لليفربول بالبريميرليج بجانب موقعة الإياب أمام برشلونة في دوري الأبطال بسبب الإصابة.

ويعتبر الدولي البرازيلي أهم أسلحة كلوب الهجومية خلال آخر موسمين بجانب محمد صلاح وساديو ماني حيث استطاع فيرمينو أن يسجل 16 هدفًا ويساهم بـ8 تمريرات حاسمة في 47 مباراة مختلفة بجميع المسابقات سواء كانت المحلية أو الأوروبية.

- نابي كيتا

رغم تواجد نابي كيتا في قائمة منتخب بلاده غينيا والتي تستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، إلا أن كلوب أعلن غياب لاعبه في نهائي دوري الأبطال.

كيتا البالغ من العمر 24 عامًا والذي يخوض موسمه الأول مع ليفربول منذ انتقاله من لايبزيج تعرض للإصابة في مباراة الذهاب أمام برشلونة.

وخاض كيتا 33 مباراة مع ليفربول خلال هذا الموسم إلا أن أهدافه مع الريدز بدأت في الظهور خلال الربع الأخير من الموسم بعدما سجل ثلاثة أهداف أمام ساوثهامبتون وهيدرسفيلد بالدوري وهدف في شباك بورتو بذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري الأبطال.

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ورغم غياب كيتا إلا أن كلوب لديه العديد من الأسلحة في وسط الميدان تتمثل في البرازيلي فابينيو والدولي الإنجليزي جوردان هندرسون والهولندي جيجي فينالدوم بجانب المخضرم جيمس ميلنر.

ويعتبر كيتا الغائب الوحيد عن قائمة الريدز بعد عودة فيرمينو للتدريبات الجماعية خلال معسكر ليفربول والذي يقام حاليًا في مدينة ماربيا الإسبانية.

** توتنهام

- هاري كين

من مكاسب التوقف وتحديدًا لفريق توتنهام من خلال استعادة النجم والهداف الإنجليزي هاري كين بعد غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي بذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كين البالغ من العمر 25 عامًا غاب عن آخر تسع مباريات للسبيرز بواقع (ست مباريات في الدوري وثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا).

وبالتأكيد عودة كين ستعطي المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو دفعة معنوية كبيرة من أجل تحقيق اللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

كين خلال 39 مباراة مع توتنهام خلال هذا الموسم نجح في زيارة شباك الخصوم خلال 24 مباراة كما ساهم بستة أهداف.

- دافنسون سانشيز

ورقة أخرى استعادها فريق توتنهام وهو المدافع الكولومبي الشاب دافنسون سانشيز والذي يُعد من أبرز مدافعي السبيرز على مستوى الخط الخلفي.

صاحب الـ22 عامًا غاب عن آخر مباراتين لتوتنهام أمام إيفرتون بالدوري بجانب لقاء الإياب أمام آياكس بداعي الإصابة إلا أن فترة التوقف جاءت لصالح الكولومبي والذي سيتمكن من المشاركة مجددًا في لقاء السبت.

- جان فيرتونجن

الورقة الثالثة والهامة في حسابات المدرب بوكيتينو تتمثل في استعادة لاعبه ومدافعه المخضرم فيرتونجن والذي غاب مؤخرًا بسبب الإصابة أيضًا.

صاحب الـ32 عامًا تعرض للإصابة في الرأس خلال مباراة آياكس في موقعة الذهاب ليغيب على إثرها عن مباراتي بورنموث وإيرفتون بالدوري.