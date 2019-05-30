3 تساؤولات واقتراح لنادر شوقي عبر الخليج 365 بخصوص أزمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى نادر شوقي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الجونة، إن لعب المباريات الأخيرة من عمر الدوري بدون الدوليين كان سيُنهي الأزمة الجاري في البطولة المحلية.

وبسؤال شوقي عن اقتراحته لحل الأزمة الجارية في الدوري رد في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس بقوله:"كان يتم الاعتماد على 8 أو 9 لاعبين من الأهلي والزمالك ويتم اللعب بدون الدوليين وتطبيق ذلك حاليًا يُنهي البطولة بصورة طبيعية قبل كأس أمم أفريقيا لنستعد للموسم المقبل".

وأوضح رئيس شركة كرة القدم بنادي الجونة، أن استمرار بطولة الدوري لما بعد كأس أمم أفريقيا يُسبب للأندية ضررًا ماديًا، متسائلاً:"متى سيبدأ الموسم المقبل وكذلك فترة الانتقالات؟.. هل طبيعي أن أخوض مباراة ثم أريح لاعبي فريقي شهرًا ثم أخوض مباراة وبعدها أحصل على شهر ونصف مثلاً راحة حتى بداية الموسم الجديد؟".

وأتم شوقي حديثه بالإشارة إلى إنه كان لابد من الاجتماع بـ 15 ناديًا الأخرين بخلاف الأهلي والزمالك وبيراميدز؛ لاستطلاع أرائهم، مضيفًا:"الوضع سيكون أفضل بانتهاء البطولة قبل أمم أفريقيا ويتم فتح باب القيد بعدها حتى نستعد للموسم المقبل بصورة طبيعية وجيدة".

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ومن المقرر أن يخوض فريقا الأهلي والزمالك مباراتين لهما بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا ليُختتم الموسم الجاري من بطولة الدوري.

وتستضيف مصر بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 24 فريقًا.

ويحتل الجونة المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعهم من 33 مباراة؛ حيث يتبقى له مباراة أمام الجونة لم يُجدد ميعادها حتى كتابة هذه السطور.