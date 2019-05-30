بعد دياز.. هل يرحل البدري عن بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز فى وقت مبكر من صباح اليوم،الخميس، صورة لاجتماع مجلس إدارة النادي وغاب عنها حسام اليدري رئيس فريق العمل وأحمد حسن المشرف العالم على الكرة.

وضمن بيراميدز الذى يحتل المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 66 نقطة المشاركة ببطولة الكونفيدرالية أو دوري أبطال أفريقيا إلا أنه فقد الفرصة فى الفوز ببطولة الدوري.

وقال آل الشيخ معلقاً على الصورة : "في اجتماع مهم مع أعضاء مجلس ادارة بيراميدز وضعنا خطة الموسم القادم".

وأكمل " ستكون هناك مفاجآت مهمة ، شكراً إخواني الحاضرين".

مالك نادي بيراميدز كا قد أعلن عن تعديلات جذرية منتظرة فى ناديه استعدادا للموسم الجديد الذى يشهد الظهور الأول للأسيوطي سابقاً ببطولات أفريقيا.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوجد العديد من الخيارات في المدربين واللاعبين لبيراميدز استعدادًا للموسم القادم وأيضًا هناك تعديلات جذرية في مجلس الإدارة وهيكلة النادي ستثمر إن شاء الله عن فريق لا يقهر.

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وبالفعل كشف الشيخ عن قراره برحيل دياز وقال إنه سيختار المدرب الجديد من 23 مدرباً دون الإشارة إلي دور البدري فى الاختيار.

حسام البدري رئيس فريق العمل قد يطاله التغيير سواء لرغبته فى العودة إلى التدريب مجاله الذى برع فيه أو لرغبة الإدارة فى إعادة الهيكلة والاعتماد على أسماء أكثر خبرة وعلماً ودراية بإدارة المنشآت الكبيرة والمحترفة.

البدري الذى عمل طوال مشواره عقب اعتزال الكرة مديراً فنياً فى قطاع الناشئين فى الأهلي ثم مدربا مساعدا ومدرباً عاماً وقائماً بأعمال مدير الكرة قد يتحول إلى مستشار أو عضو للجنة الكرة.

أحمد حسن عميد لاعبي العالم والمرشف العالم على الكرة غاب هو الأخر عن اجتماع مجلس إدارة بيراميدز ليقترب من دائرة قد يدخل ضمن دائرة الهيكلة .

التغيير أيضاً قد يشمل مجموعة من اللاعبين أبرزهم، عمرو مرعي ومحمد حمدي والبيروفي كريستيان بينافينتي والإكوادوري جون سيفونتي والثنائى السوري عمر خربين وعمر الميداني بالإضافة إلي المجموعة القديمة شريف دابو ومهند لاشين.

وكان تركي قد قال الأسبوع الماضي إن قيمة الصفقات المتوقعة للفريق في الموسم المقبل تصل إلى ٨٠٠ مليون جنيه.