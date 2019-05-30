الاتحاد والإسماعيلي يُشاركان في البطولة العربية في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

وافق الاتحاد العربي لكرة القدم، على مشاركة كل من الاتحاد السكندري والنادي الإسماعيلي في البطولة العربية في النسخة المقبلة.

وكان النجم الساحلي التونسي، قد تُوجَ بالنسخة الماضية من البطولة والتي حملت اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك بعد الفوز على الهلال السعودي.

وأفاد مراسل يلا كورة الاتحاد العربي أرسل موافقة على مشاركة كل من الاتحاد والإسماعيلي بعد التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الاتحاد السكندري قد شارك في البطولة في النسخة الماضية وظهر بوجهٍ مشرق حيث ودع البطولة من الدور ربع النهائي بعد أن خرج على يد الهلال السعودي.