مصدر: انطلاق الموسم الجديد 17 سبتمبر.. ومواجهة الأهلي وبيراميدز بالكأس بعد نهاية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد انطلاق الموسم الجديد في مسابقة الدوري نسخة (2019 -2020).

المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- قال في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الموسم الجديد من مسابقة الدوري سينطلق في 17 سبتمبر المقبل.

وأوضح المصدر موقف مباراة الأهلي وبيراميدز والتي تأتي ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، حيث من المقرر أن تقام المباراة بعد نهاية الدوري.

وتابع :"لجنة المسابقات قررت إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس بعد نهاية الدوري الحالي وقبل بداية الدوري الجديد".

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واستكمل المصدر أن لجنة المسابقات تنتظر نتائج مباريات اليوم لتحديد هوية الفريق الذي سيواجه الزمالك في الثالث من يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تقام مبارتين مساء اليوم حيث سيلعب الزمالك أمام الإنتاج الحربي، بينما يواجه بيراميدز فريق حرس الحدود.

وكانت لجنة المسابقات أعلنت في وقت سابق عن جدول مواعيد مباريات الدوري حيث لم تحدد اللجنة منافس الزمالك في الجولة الأخيرة بين فريقي حرس الحدود أو الجونة.

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة حول استكمال الدوري بعدما قامت إدارة الأهلي بالتهديد بالانسحاب إذا تم إقامة المسابقة بعد كأس الأمم الإفريقية.

في المقابل، رد الاتحاد المصري لكرة القدم ببيان رسمي، حيث اقترح مجلس الجبلاية استكمال بطولة الدوري بدون اللاعبين الدوليين حتى يتم إنهاء المسابقة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.