أكدت صحيفة بيرنابيو المقربة من ريال مدريد أن النادي بصدد الاعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن ضم 3 صفقات جديدة. النادي الأبيض الإسباني تعاقد بالفعل مع ميليتاو من صفوف بورتو مقابل 50 مليون يورو بجانب مواطنه رودريغو غاوس مقابل 45 مليون يورو. ويستهدف ريال مدريد صرف 100 مليون يورو آخرى لضم هازارد السبت من صفوف تشيلسي بجانب دفع 60 مليون يورو للتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش لاعب اينتراخت فرانكفورت. وبالتحول لمركز الظهير الأيسر يأمل ريال مدريد التوصل لاتفاق مع ليون لضم فيرلاند ميندي مقابل 50 مليون يورو خلال الأيام القليلة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم 3 صفقات في أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.