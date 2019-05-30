صحافي إسباني يصعق الجميع بشأن نيمار

أكد الصحافي الإسباني الشهير ايغناسيو ميغيلز أن اللاعب البرازيلي “نيمار” لن ينضم إلى صفوف ناديه السابق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
الصحافي الشهير قال أن نيمار توصل بالفعل لاتفاق مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي كما يضغط على ناديه باريس سان جيرمان من أجل الرحيل عن ملعب بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية.
وتابع ميليغيز بأن نيمار لا يفكر في العودة لصفوف ناديه السابق ويفضل فقط فكرة اللعب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
وينتظر نيمار توصل ريال مدريد لاتفاق مالي مع باريس سان جيرمان للاعلان عن انضمامه لصفوف النادي الأبيض الإسباني قبل بداية بطولة كوبا أميركا في الصيف الحالي.
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